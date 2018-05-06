Ремонт крыши дома на улице Судоремонтной взят на контроль в администрации Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Ремонт крыши многоквартирного дома №11 по улице Судоремонтной в Тюмени взял на личный контроль директор городского департамента городского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра

Напомним, 4 мая, жители дома пожаловались на то, что квартиры топит. Специалисты департаментов городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности выехали на место, чтобы принять оперативные меры.

Ситуация складывалась так: подрядчик в конце апреля вышел на объект и приступил к ремонту крыши. Рабочие разобрали 40% конструкций скатной крыши – деревянный каркас. При этом они плохо застелили поверхность пленкой. В то же время произошло повреждение системы отопления, вследствие чего затопило 4 квартиры. Было испорчено личное имущество граждан. Целостность конструкций не нарушена.

В связи с подтоплением четырех жилых помещений электроснабжение этих квартир было отключено. Система теплоснабжения оперативно восстановлена управляющей компанией. Жителям одной квартиры предложили заселиться в гостиницу "Колос". Также дом был взят под охрану сотрудниками полиции.

6 мая специалистами будет составлен акт, подтверждающий что подрядчиком были допущены нарушения технологии при проведении работ. Также управляющей компанией будет оценен ущерб, нанесенный каждой квартире. Всю ответственность за протечки несет подрядная организация, которая уже предоставила гарантийные письма в Фонд капремонта. Виновные обязуются возместить причиненный ущерб. При этом за горожанами оставляют право выбрать способ компенсации - денежные средства или ремонт силами подрядчика.

Специалисты управляющей компании помогут людям провести экспертизу нанесенного ущерба, а также провести переговоры по срокам проведения капремонта в квартирах или отстоять свои права на достойное возмещение ущерба. Поскольку все риски застрахованы, то фирма добровольно готова выплатить компенсацию владельцам квартир.

Акт приемки будет подписан лишь после того, как подрядная организация полностью возместит ущерб владельцам затопленных квартир.

Также дополнительно будет проведено обследование несущих конструкций дома, чтобы удостовериться, что серьезных повреждений нет. На всех этапах проведения работ будет осуществляться тщательный контроль, все работы – актироваться.

На данный момент кураторы капитальных ремонтов проверяют все объекты, где проводятся работы по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах. Позиция администрации города Тюмени в этом вопросе жесткая: если работники допустили халатность, они должны переделать работу за свой счет или добровольно выплатить компенсации жителям пострадавших квартир.

Соб. инф.