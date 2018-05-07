Сотрудники МЧС поздравили тюменцев с Днем Победы концертом и автопробегом

фото - МЧС Тюменской области фото - МЧС Тюменской области

Праздничным концертом и выставкой раритетного вооружения и военной техники поздравили тюменцев с наступающим Днем Победы сотрудники областного МЧС.

Автопробег "Нам дороги эти позабыть нельзя!" стартовал рано утром 6 мая и прошел по основным памятным местам Тюмени. Каждый этап пути сопровождался митингами и возложением цветов к мемориалам.

фото - МЧС Тюменской области фото - МЧС Тюменской области

Учащиеся старших классов тюменских школ, воспитанники детско-юношеских центров и детского морского центра удостоились чести проехать по знаменательному маршруту на технике военных лет и отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

фото - МЧС Тюменской области фото - МЧС Тюменской области

В конечном пункте маршрута, в сквере Комсомольском, горожан и участников акции ожидал праздничный концерт, в организации и проведении которого приняли участие тюменские спасатели и пожарные.

фото - МЧС Тюменской области фото - МЧС Тюменской области

Тюменцы увидели раритетную военную технику и оружие времен Великой Отечественной войны. Свой спецавтомобиль представили на площадке и городские огнеборцы, здесь же проходили тематические конкурсы с подрастающим поколением.

фото - МЧС Тюменской области фото - МЧС Тюменской области

Оркестр из подразделений главного управления МЧС России по Тюменской области под аплодисменты зрителей исполнил композиции военной поры и бравурные марши.