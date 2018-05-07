  • 7 мая 20187.05.2018понедельник
  • USD63,2012
    EUR75,6392
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер северный

Сотрудники МЧС поздравили тюменцев с Днем Победы концертом и автопробегом

Общество, 11:00 07 мая 2018

фото - МЧС Тюменской области

Праздничным концертом и выставкой раритетного вооружения и военной техники поздравили тюменцев с наступающим Днем Победы сотрудники областного МЧС.

Автопробег "Нам дороги эти позабыть нельзя!" стартовал рано утром 6 мая и прошел по основным памятным местам Тюмени. Каждый этап пути сопровождался митингами и возложением цветов к мемориалам.

фото - МЧС Тюменской области

Учащиеся старших классов тюменских школ, воспитанники детско-юношеских центров и детского морского центра удостоились чести проехать по знаменательному маршруту на технике военных лет и отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

фото - МЧС Тюменской области

В конечном пункте маршрута, в сквере Комсомольском, горожан и участников акции ожидал праздничный концерт, в организации и проведении которого приняли участие тюменские спасатели и пожарные.

фото - МЧС Тюменской области

Тюменцы увидели раритетную военную технику и оружие времен Великой Отечественной войны. Свой спецавтомобиль представили на площадке и городские огнеборцы, здесь же проходили тематические конкурсы с подрастающим поколением.

фото - МЧС Тюменской области

Оркестр из подразделений главного управления МЧС России по Тюменской области под аплодисменты зрителей исполнил композиции военной поры и бравурные марши.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автопробег , ГУ МЧС России по Тюменской области , День Победы , концерт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:16 07.05.2018На железнодорожный вокзал Тюмени прибудет "Поезд Победы"
11:21 07.05.2018Тюменские дороги вымыли специальным шампунем
11:00 07.05.2018Сотрудники МЧС поздравили тюменцев с Днем Победы концертом и автопробегом
10:49 07.05.2018Жители УФО активно готовятся к дачному сезону