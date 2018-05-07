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Тюменские дороги вымыли специальным шампунем

Общество, 11:21 07 мая 2018

Фото пресс-службы администрации Тюмени.

Тюменские дорожники помыли проезжую часть на улицах Республики и Ленина специальным раствором. 

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, сначала машины нанесли моющее средство на асфальт, а спустя полчаса несколько раз промыли его водой под сильным давлением. После этой процедуры поверхность дороги полностью очищается от грязи.

Все работы ведутся в сухую погоду, когда нет дождя. До начала мытья проезжей части ее подметают и убирают от грунтовых отложений и мусора.

Моющее средство разработано специально для дорожного покрытия. Оно эффективно устраняет грязь, которая накопилась за зиму и успела превратиться в стойкую пленку из остатков резины, бензина и масла. Простой водой ее не смыть. Также промывка важна перед нанесением дорожной разметки.

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# благоустройство , дорожники

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