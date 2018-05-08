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Пять причин посетить НеФорум в Тюмени

Общество, 08:24 08 мая 2018

фото НеФорум в Тюмени ВКонтакте

Седьмой НеФорум блогеров пройдет в Тюмени 11 и 12 июня. Организаторы назвали пять причин, по которым следует посетить НеФорум. 

НеФорум - самое масштабное кроссплатформенное событие в индустрии блогосферы России. Оно объединяет авторов всех площадок кириллического сегмента Интернета — YouTube, Instagram, LiveJournal, Одноклассники, ВКонтакте и других. 

На НеФоруме топовые специалисты медиа и блогосферы страны расскажут, как продвинуть свой блог.

За один день можно узнать о нюансах правового регулирования, блокчейне и главных трендах индустрии. В неформальной обстановке пообщаться с известными блогерами страны. Прошлый НеФорум посетили Данила Поперечный, Александр Усольцев, Ида Галич и другие популярные блогеры.

И самое приятное: конференция НеФорума блогеров бесплатная. 

Регистрация на НеФорум здесь.  

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# блогеры , НеФорум , Тюмень

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