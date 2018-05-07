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Тюменцы увидят "Любовника в стиле ретро"

Общество, 16:16 07 мая 2018

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Спектакль "Любовник в стиле ретро" с Алексеем Маклаковым в главной роли представят тюменским зрителям в ДК "Железнодорожник" 20 июня 2018 года.

Главному герою далеко за 50 и женщины от него без ума, но одна ночь изменит в его жизни все. Муж неожиданно возвращается из командировки, а его жена не одна. Приключения только начинаются.

Все смешалось в эту ночь. Обман, измена, предательство, веселье, глупость и, конечно же, любовь. Постановка способна затронуть даже самого искушенного зрителя за живое, заставляя задуматься над необходимостью сохранения человеческого достоинства при любых обстоятельствах, особенно если речь идет о самых близких людях. Услышать, понять и простить – вот основная тема спектакля.

Спектакль начнется 20 июня в 19 часов. Стоимость билетов: 800-1 тыс. 500 рублей. Возрастное ограничение: 12+. Билеты можно приобрести на сайте https://tyumen.kassy.ru/event/1275/.  

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# культура , спектакль , театр

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