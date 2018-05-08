  • 8 мая 20188.05.2018вторник
  • USD62,7148
    EUR74,8125
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменские студенты станут донорами

Общество, 08:46 08 мая 2018

фото ТюмГУ

Акция "Я – донор" пройдет в Тюменском госуниверситете 10 мая. В ней  примут участие студенты и сотрудники вуза, сообщает Центр добровольцев ТюмГУ.

У каждого, вне зависимости от пола и возраста, будет взято по 450 мл биоматериала. 

К добровольцам Тюменского госуниверситета присоединятся волонтеры-медики. В течение недели молодые специалисты будут проводить информативные лекции. Студентам расскажут о специфике донорства, о крови и ее компонентах, о требованиях и рекомендациях к потенциальным донорам.

Перед донацией студенты пройдут обследование и сдадут анализы в Областной станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35). Только после этого доноров допустят к сдаче крови в передвижной станции.

10 мая работать донор-мобиль будет с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут во внутреннем дворе Института психологии и педагогики по адресу: ул. Проезд 9 мая, 5.  

Приятными бонусами для всех участников станут свидетельства о сдаче крови, значки "Я спас жизнь" и символическое денежное вознаграждение.

Также каждый донор получит два дополнительных дня отдыха на восстановление.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , добровольцы , доноры , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:19 08.05.2018Два профессора ТИУ вошли в совет Высшей аттестационной комиссии РФ по проблемам нефти и газа
09:08 08.05.2018В Тобольском музее расскажут о едином духе Победы
08:57 08.05.2018В Ишиме откроется 3D-выставка "2018 год в России"
08:46 08.05.2018Тюменские студенты станут донорами