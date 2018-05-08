Тюменские студенты станут донорами

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Акция "Я – донор" пройдет в Тюменском госуниверситете 10 мая. В ней примут участие студенты и сотрудники вуза, сообщает Центр добровольцев ТюмГУ.

У каждого, вне зависимости от пола и возраста, будет взято по 450 мл биоматериала.

К добровольцам Тюменского госуниверситета присоединятся волонтеры-медики. В течение недели молодые специалисты будут проводить информативные лекции. Студентам расскажут о специфике донорства, о крови и ее компонентах, о требованиях и рекомендациях к потенциальным донорам.

Перед донацией студенты пройдут обследование и сдадут анализы в Областной станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35). Только после этого доноров допустят к сдаче крови в передвижной станции.

10 мая работать донор-мобиль будет с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут во внутреннем дворе Института психологии и педагогики по адресу: ул. Проезд 9 мая, 5.

Приятными бонусами для всех участников станут свидетельства о сдаче крови, значки "Я спас жизнь" и символическое денежное вознаграждение.

Также каждый донор получит два дополнительных дня отдыха на восстановление.