В Ишиме откроется 3D-выставка "2018 год в России"
фото библиотеки Ишима
3D-выставка "2018 год в России" откроется в Ишимской библиотеке (ул. Просвещения, 25) 8 мая в 10 часов.
По информации организаторов, известно, что 2018 год в России пройдет под эгидой нескольких направлений: "Год добровольца и волонтера", "Год театра и балета", "Год народного единства" и "Год А. И. Солженицына".
Все эти темы связаны с историческими памятными датами или являются актуальными для российского общества.
В связи с этим на старшем абонементе Детской библиотеки оформлена красочная выставка, визуально отражающая некоторые из объявленных тем.
Лаконично подобранные объемные изображения и тематическая литература познакомят читателей с основными направлениями года.