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В Ишиме откроется 3D-выставка "2018 год в России"

Общество, 08:57 08 мая 2018

фото библиотеки Ишима

3D-выставка "2018 год в России" откроется в Ишимской библиотеке (ул. Просвещения, 25) 8 мая в 10 часов.  

По информации организаторов, известно, что 2018 год в России пройдет под эгидой нескольких направлений: "Год добровольца и волонтера", "Год театра и балета", "Год народного единства" и "Год А. И. Солженицына".

Все эти темы связаны с историческими памятными датами или являются актуальными для российского общества.

В связи с этим на старшем абонементе Детской библиотеки оформлена красочная выставка, визуально отражающая некоторые из объявленных тем.

Лаконично подобранные объемные изображения и тематическая литература познакомят читателей с основными направлениями года.

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# выставка , Год добровольца , Ишим

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