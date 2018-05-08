В Ишиме откроется 3D-выставка "2018 год в России"

фото библиотеки Ишима фото библиотеки Ишима

3D-выставка "2018 год в России" откроется в Ишимской библиотеке (ул. Просвещения, 25) 8 мая в 10 часов.

По информации организаторов, известно, что 2018 год в России пройдет под эгидой нескольких направлений: "Год добровольца и волонтера", "Год театра и балета", "Год народного единства" и "Год А. И. Солженицына".

Все эти темы связаны с историческими памятными датами или являются актуальными для российского общества.

В связи с этим на старшем абонементе Детской библиотеки оформлена красочная выставка, визуально отражающая некоторые из объявленных тем.

Лаконично подобранные объемные изображения и тематическая литература познакомят читателей с основными направлениями года.