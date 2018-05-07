В Московском зоопарке у японских макак появился детеныш

фото Московского зоопарка фото Московского зоопарка

У японских макак Апельсина и Черешенки появился детеныш, сообщает Московский зоопарк.

Малыш весит около 700 граммов и постоянно находится с матерью.

"Японские макаки живут в Московском зоопарке с 1978 года и пользуются неизменной любовью и популярностью у посетителей, благодаря своей активности и изобретательности. Нам удалось сформировать стабильно размножающуюся группу, и появление детеныша – большое и радостное событие, как для зоопарка, так и для наших посетителей. Сейчас малыш весит не более 700 грамм, а его мать ни на минуту не отпускает его от себя: еще около месяца он будет висеть, прижавшись к животу самки, а затем начнет перебираться ей на спину", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сородичи проявляют интерес к детенышу, как только он подрастет, забота о нем ляжет на всю группу.

Однако самую прочную связь он сохранит с матерью, которая вплоть до года будет находиться с ним в тесном контакте, а также будет продолжать кормить его молоком и согревать в холодное время.