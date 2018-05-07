IT-продвинутая школа получит класс по робототехнике "РобоЛаба"

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Прежде чем снять видеоролики, тюменские школьники должны угадать их тему по предлагаемым подсказкам. С такого необычного задания в Тюменской области стартовал второй этап конкурса IT-Актив .

Как сообщают организаторы конкурса, с 7 по 8 мая 2018 года в АИС "Электронная школа Тюменской области" будут публиковать ключевые фразы. Подсказки разместят на баннерах в нижней части экрана АИС "Электронная школа Тюменской области".

Задача участников - следить за публикацией подсказок и составить из них предложение, которое и будет являться темой видеоролика.

10 мая 2018 года участникам необходимо направить составленную из ключевых фраз тему видеоролика на адрес электронной почты it-idea@72to.ru. Первые три участника, направившие правильный ответ, получат дополнительные баллы.

11 мая 2018 года тема видеоролика будет опубликована на портале АИС "Электронная школа Тюменской области". После этого организаторы конкурса будут ждать от участников сами видеоролики. Их необходимо направить на адрес электронной почты it-idea@72to.ru в срок до 25 мая 2018 года (включительно).

Школа, чей ролик наберет наибольшее количество голосов, станет победителем в номинации "Творческая IT-школа" и получит сертификат на тематическую экскурсию.

Подробнее ознакомиться с требованиями к видеоролику можно по ссылке.

Напомним, конкурс "IT-Актив 2018" стартовал 3 мая, участие в соревновании смогут принять все школы Тюменской области. По итогам соревнований самая "IT-продвинутая" школа получит главный приз – открытие на ее базе современного класса по робототехнике "РобоЛаба".