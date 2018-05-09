  • 9 мая 20189.05.2018среда
  • USD63,0066
    EUR75,0409
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер юго-восточный

Рядовые "Бессмертного полка": Максим Стратулат

Общество, 11:41 09 мая 2018

moypolk.ru

Максим Иванович Стратулат родился в 1913 году в селе Устье Крыулянского района Оргеевской области Молдавской ССР. Его призвали в Красную Армию в 1944 году. До победы в Великой Отечественной войне стрелок не дожил меньше месяца - 19 апреля 1945 года он погиб в Германии, в городе Лебус, земле Бранденбург. Ему было всего 32 года. Похоронили бойца северо-западнее озера Алькистен, на развилке дорог.

Такие данные узнал о своем прадеде тюменский общественник и лидер программы "Достойный выбор" Максим Шереметьев благодаря обобщенному банку данных "Мемориал". Он рассказал, что получил свое имя как раз в честь прадеда.

На сайте "Мемориала" есть копия именного списка безвозвратных потерь личного состава 515 стрелкового Бранденбургского полка 134 стрелковой Вердинской краснознаменного ордена Суворова дивизии за период с 20 по 29 апреля 1945 года. В нем Максим Стратулат значится под номером семь.

"Много лет наша семья думала, что он погиб намного раньше в Чехословакии, но пару лет назад благодаря сайту "Мемориал" мы узнали точную дату и место. К сожалению, у меня нет его фотографии, чтобы встать в строй Бессмертного полка. Но я знаю, что буду не менее полезен в организаторах этого важного события", - поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Максим Шереметьев.

Скрин: ОБД "Мемориал"

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Бессмертный полк , Великая Отечественная война

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:01 09.05.2018Степан Киричук поздравил тюменцев с Днем Победы
12:41 09.05.2018Переправа Салехард – Лабытнанги закрывается для легковых авто
11:55 09.05.2018Школьники и педагоги шествуют единым строем по Тюмени
11:49 09.05.2018В Тюмени в рядах "Бессмертного полка" прошли восемьдесят тысяч человек