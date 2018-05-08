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В Тюмени 9 Мая проведут викторины и конкурсы на свежем воздухе

Общество, 09:30 08 мая 2018

фото Тюменского областного поискового отряда

Интерактивные площадки начнут работу у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны" в Тюмени 9 мая с 10 до 15 часов, сообщает Тюменский областной поисковый отряд.  

Участники поискового отряда "Савояр" с 8 утра будут нести почетный караул.

фото Тюменского областного поискового отряда

Тюменцы и жители города смогут принять участие в работе площадок: интеллектуальные викторины "Великая Отечественная война" и "Тюмень-тыловая", конкурс детских рисунков на асфальте, чтение стихов и прозы о войне, фотозона "Потомки победителей, мастерская по изготовлению открыток и писем ветеранам, мастерская грима "Символы Победы" и другие. 

Также, в поддержку инициативы военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа тюменские поисковики организуют сбор подписей в поддержку ходатайства на имя президента и Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил России Владимира Путина о присвоении звания Героя Зиновию Колобанову.

Напомним, с 18 апреля поисковые отряды Тюменской области отправились в боевые регионы России для проведения полевых поисковых работ.

Тюменские поисковики, участники весенней экспедиции, встретят День Победы в Тверской и Новгородской областях.

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# интерактивные площадки , поисковики , Тюмень

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