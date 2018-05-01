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ТюмГУ приглашает написать Всероссийский химический диктант 

Общество, 08:35 10 мая 2018

фото ТюмГУ

Всероссийский диктант по химии начнется в Институте химии ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а) 12 мая в 14 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза. 

В течение часа участникам диктанта предстоит ответить на 25 интересных и не очень сложных вопросов. Каждое задание демонстрирует роль и значение химии в жизни современного человека и общества, показывает химическую природу окружающего мира.

Вопросы составлены в тестовой форме, у каждого из них единственный правильный ответ. При этом, чтобы ответить правильно, специальные химические знания не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить.

"Естественно-научные знания с каждым годом приобретают все большее значение в жизни, и наша задача – показать, что химия может быть совсем не скучной, а очень даже интересной, –  рассказал директор Института химии Дамир Сафин. – Уверен, что участие тюменцев в химическом диктанте станет доброй традицией, а для будущих абитуриентов будет дополнительной возможностью проверить знания и познакомиться с институтом, в котором, возможно, им скоро посчастливится учиться".  

Принять участие в химическом диктанте может любой желающий, кому важно и интересно проверить свои знания в химии. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, выбрав площадку для очного участия – площадка № 243, Институт химии ТюмГУ.

Очная регистрация участников на площадке и распределение по аудиториям начнется в холле 1 этажа в 13 часов 30 минут.

Результаты диктанта станут известны 17 мая.

Каждый участник увидит их в своем личном кабинете на сайте проекта.

15 мая в личных кабинетах появятся правильные ответы.

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# диктант , ТюмГУ , химия

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