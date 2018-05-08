  • 8 мая 20188.05.2018вторник
  • USD62,7148
    EUR74,8125
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Ледоход на Оби приближается к Югре

Общество, 10:03 08 мая 2018

фото ИА "Север-пресс"

На 27 км за сутки продвинулась кромка ледостава на реке Обь от территории Томской области в районе п. Октябрьский к Югре. До границы с округом остается около 250 км, сообщает ИА "Север-пресс". 

В районе Нижневартовска на Оби наблюдаются разводья, ледовый покров с полыньями. Лед потемнел, вспучился, покрылся трещинами. В районе Сургута, Нефтеюганска, Сытомино, Белогорья на льду вода, закраины. Динамика хода уровней воды составляет от 13 до 42 см в сутки.

В Шурышкарском районе Ямала подъем воды составляет от 4 до 9 см в сутки. В Надымском районе паводковых явлений не наблюдается. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ледоход , Югра , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:03 08.05.2018Ледоход на Оби приближается к Югре
09:41 08.05.2018В ТюмГУ создали корпоративную лигу по киберспорту
09:30 08.05.2018В Тюмени 9 Мая проведут викторины и конкурсы на свежем воздухе
09:19 08.05.2018Два профессора ТИУ вошли в совет Высшей аттестационной комиссии РФ по проблемам нефти и газа