Ледоход на Оби приближается к Югре

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

На 27 км за сутки продвинулась кромка ледостава на реке Обь от территории Томской области в районе п. Октябрьский к Югре. До границы с округом остается около 250 км, сообщает ИА "Север-пресс".

В районе Нижневартовска на Оби наблюдаются разводья, ледовый покров с полыньями. Лед потемнел, вспучился, покрылся трещинами. В районе Сургута, Нефтеюганска, Сытомино, Белогорья на льду вода, закраины. Динамика хода уровней воды составляет от 13 до 42 см в сутки.

В Шурышкарском районе Ямала подъем воды составляет от 4 до 9 см в сутки. В Надымском районе паводковых явлений не наблюдается.