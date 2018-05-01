Костры в лесах могут обернуться для тюменцев штрафами

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В лесах Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим - за разведение костров и брошенный окурок нарушителям грозят штрафы и даже уголовная ответственность.

По статистике почти во всех лесных пожарах виноват человек. Их пик всегда приходится на выходные и праздничные дни, когда граждане выбираются в леса и на берега рек для отдыха. При этом многие пренебрегают элементарными правилами безопасности – разводят костры при сильном ветре или же не тушат его перед уходом.

Минприроды России напоминает, что для предотвращения лесных пожаров запрещено бросать в лесу горящие спички и окурки, разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины и торфа, оставлять в лесу ветошь, пропитанную маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность, выжигать сухую траву, поджигать камыш, оставлять костер без присмотра или непотушенным.

Административная ответственность за нарушение этих требований пожарной безопасности по статье 8.32 КоАПП - штраф в размере до 5 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. рублей для должностных и в размере до 1 млн рублей для юридических лиц.

Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности по статье 168 Уголовного кодекса РФ: штраф в размере до 120 тыс. рублей; лишение свободы на срок до года.

Статья 219 Уголовного кодекса РФ предусматривает штраф в размере до 80 тыс. рублей; лишение свободы на срок до трех лет; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статьей 261 предусмотрен штраф в размере до 400 тыс. рублей; лишение свободы на срок до двух лет.