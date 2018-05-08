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Новые судна на воздушной подушке появятся на Ямале

Общество, 14:38 08 мая 2018

Фото: ИА "Север-пресс"

Два новых судна на воздушной подушке "Нептун-23" появятся на Ямале в 2018 году, сообщает ИА "Север-Пресс".

Предполагается, что новинки начнут работать в период зимнего межсезонья 2018 года.

Судна обладают высокой маневренностью, способны двигаться по колотому льду и на открытой воде при ветре до 18 метров в секунду.

Они предназначены для перевозки 2 тыс. 100 кг. груза или до 22 пассажиров.

Обслуживать "Нептун" экономически выгоднее нынешних судов на воздушной подушке.

Такие модели успешно зарекомендовали себя на переправах в Самаре и Якутии.

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# судна на воздушной подушке , Ямал

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