Новые судна на воздушной подушке появятся на Ямале

Фото: ИА "Север-пресс" Фото: ИА "Север-пресс"

Два новых судна на воздушной подушке "Нептун-23" появятся на Ямале в 2018 году, сообщает ИА "Север-Пресс".

Предполагается, что новинки начнут работать в период зимнего межсезонья 2018 года.

Судна обладают высокой маневренностью, способны двигаться по колотому льду и на открытой воде при ветре до 18 метров в секунду.

Они предназначены для перевозки 2 тыс. 100 кг. груза или до 22 пассажиров.

Обслуживать "Нептун" экономически выгоднее нынешних судов на воздушной подушке.

Такие модели успешно зарекомендовали себя на переправах в Самаре и Якутии.