Избежать конфликтов тюменским школьникам помогают инспекторы по охране детства

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Более пяти тысяч мероприятий по правовому просвещению школьников провела региональная служба инспекторов по охране детства в 2017 году.

Как сообщили в областном департаменте социального развития, для ребят организовывали классные часы, тренинги, конкурсы, соревнования, мастер-классы и викторины, выездные экскурсии и патриотические акции. Формат занятий разнообразен, но все они направлены на профилактику антиобщественных действий, формирование четкой гражданской позиции, ответственности за свои поступки.

"Служба работает очень серьезно и активно. Через нее прошли практически 5 тысяч несовершеннолетних, благодаря действиям инспекторов урегулировано более 370 конфликтных ситуаций. В отношении детей проводится серьезная работа, направленная на повышение информирования о возможных рисках, обучению способам защиты от насилия, профилактику жестокости", - отметила заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

Служба инспекторов по охране детства была создана в в апреле 2016 года на базе регионального центра "Семья". В настоящее время в Тюменской области работает 59 инспекторов, из них 27 в Тюмени. В работе задействованы ученики и их родители, преподаватели, психологи, социальные педагоги.