Молодых тюменцев научат выигрывать гранты

Фото мультицентра "Моя территория". Фото мультицентра "Моя территория".

Десятый форум молодежи "Актив" пройдет в Тюмени в загородном лагере "Ребячья республика" с 25 по 27 мая. Для тюменцев в возрасте от 18 до 30 лет — это возможность войти в состав областной делегации для участия в летней форумной кампании, представить готовый проект на федеральных форумах "Таврида" и "Территория смыслов", получить материальную поддержку для реализации инициатив.

Как сообщили в пресс-службе мультицентра "Моя территория", на мероприятии лидеры общественного мнения среди молодежи и представители молодежных сообществ познакомятся с тенденциями развития региона и узнают о перспективах самореализации. Участников ждут лекционные и практические сессии по социальному проектированию, где они доработают проекты для защиты на грантовых конкурсах.

"Участники "Актива" не только расскажут о своих идеях проектов и презентуют готовые инициативы, но и прокачают компетенции и получат советы по содержанию и оформлению. В этом году участие в форуме "Актив" является обязательным условием для попадания в тюменскую делегацию на форум "Утро-2018". Но поедут не все — количество мест ограничено", — рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

Для участия в форуме необходимо до 20 мая зарегистрироваться на сайте "Молодежь России" на форум "Утро-2018", заполнить паспорт проекта по ссылке. Подробная информация в группе форума во "Вконтакте".