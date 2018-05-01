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Поклонники MARVEL и DC сойдутся в интеллектуальном сражении

Общество, 08:21 10 мая 2018

фото мультицентра "Моя территория"

Интеллектуальное сражение двух вымышленных вселенных – MARVEL и DC - начнется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 17 мая в 18 часов. 

Три интерактивных зоны помогут командам отстоять честь любимого фандома. 

Интеллектуальное сражение покажет, насколько хорошо участники разбираются в супергероях.  

Мастер-класс по разработке собственного персонажа даст возможность проявить творческие способности и таланты. 

Ролевая настольная игра полностью погрузит в мир MARVEL и DC. 

Участники сражения могут прийти в костюме супергероя и участвовать в конкурсе косплея. 

Победители получат приятные сувениры и подарки. Вход свободный. Регистрация по ссылке.  

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# комиксы , мультицентр , сражение

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