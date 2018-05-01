Поклонники MARVEL и DC сойдутся в интеллектуальном сражении
фото мультицентра "Моя территория"
Интеллектуальное сражение двух вымышленных вселенных – MARVEL и DC - начнется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 17 мая в 18 часов.
Три интерактивных зоны помогут командам отстоять честь любимого фандома.
Интеллектуальное сражение покажет, насколько хорошо участники разбираются в супергероях.
Мастер-класс по разработке собственного персонажа даст возможность проявить творческие способности и таланты.
Ролевая настольная игра полностью погрузит в мир MARVEL и DC.
Участники сражения могут прийти в костюме супергероя и участвовать в конкурсе косплея.
Победители получат приятные сувениры и подарки. Вход свободный. Регистрация по ссылке.