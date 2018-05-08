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В Тюмени почтили память Ивана Федюнинского

Общество, 18:18 08 мая 2018

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной Республики, кавалеру многих фронтовых наград, генералу армии Ивану Ивановичу Федюнинскому прошла в Тюмени.

Участниками митинга стали учащиеся школы № 69, которая носит имя Федюнинского, члены Тюменского городского клуба ветеранов, жители Тюмени.

Торжественная церемония началась с исполнения государственного гимна Российской Федерации и теплых слов о жизни и подвиге Ивана Федюнинского, прошедшего боевой путь от лейтенанта до генерала армии, соратника и близкого друга Георгия Жукова, организатора и участника прорыва блокады Ленинграда.

Памятник Ивану Федюнинскому появился в областном центре в августе 2017 года благодаря многолетней кропотливой работе Тюменского городского клуба ветеранов и его председателя Вениамина Костоломова. Финансовую поддержку в реализации проекта оказали АО "Транснефть-Сибирь" и ЗАО "Спинокс", авторами монумента стали екатеринбургские скульпторы братья Бородины.

На торжественном митинге в память легендарного полководца заместитель генерального директора АО "Транснефть-Сибирь" Сергей Сметанюк отметил, что не случайно первый в России памятник генералу установлен на тюменской земле. Иван Иванович, где бы он ни исполнял свой воинский долг, от степей Монголии и до берлинских предместий, всегда отмечал, что он сибиряк, и Тюмень – это его малая родина.

Символические ключи от памятника были переданы коллективу школы имени Федюнинкого и в этом заложен глубокий смысл преемственности поколений, когда не только ответственность за сохранность монумента, но и ответственность за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны берет на себя юное поколение.

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# День Победы , Транснефть-Сибирь

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