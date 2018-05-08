В Свердловской области в День Победы объявлено штормовое предупреждение

фото управления МЧС России по Свердловской области фото управления МЧС России по Свердловской области

Сильные дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду прогнозируют синоптики Свердловской области. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает управление МЧС России.

На период непогоды спасатели рекомендуют рыбакам и охотникам воздержаться от выхода в лес и на водные объекты, туристическим группам от выхода на маршруты.

При усилении ветра не стоять у недостроенных зданий, деревьев, рекламных щитов, опор линий электропередач. Постараться укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. По возможности парковать автомобили в гаражах и на закрытых стоянках. Не оставлять открытыми окна и балконные двери.

В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.