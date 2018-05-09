Тюменцам предлагают установить мобильное приложение "Берегите лес"

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Мобильное приложение "Берегите лес" поможет жителям Тюменской области более оперативно сообщать о пожарах.

Места отправки сообщений можно будет увидеть на карте. Приложение позволяет позвонить на горячую линию либо отправить сообщение, прикрепив к нему фотографию и координаты лесного пожара или другого лесного происшествия. Для отправки сообщения достаточно ввести свой телефонный номер в настройках приложения, доступных в общем меню настроек iOS устройства.

Кроме того, в приложении доступны новости лесного хозяйства, информация о расположении ближайших диспетчерских служб лесного хозяйства и пожарно-химических станциях, полезная и интересная информация о лесе.

Скачать официальную версию мобильного приложения можно на официальном сайте. Здесь представлены версии приложения для iOS, Android, Windows Phone.