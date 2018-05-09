Вальс Победы танцуют тюменцы

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Вальсы Великой Отечественной войны танцуют участники клуба исторического бального танца "Дамы и кавалеры".

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель клуба Светлана Пахомова, 9 Мая для тюменцев они исполнят около 20 разных танцев. Мужчины в военной форме и женщины в платьях в горошек привлекают внимание прохожих. Поклонники исторического танца таким образом поздравляют горожан уже третий год.

"Танец был отдушиной для военных. Он поднимал боевой дух, помогал вспомнить мирное время", - говорит Вера Холодилова.

Случайные зрители, увидев в закрытом сквере выступления артистов под патефон, останавливаются, чтобы снять видео и фото, благодарят танцоров за подаренное настроение громкими аплодисментами.

"Мы сейчас с подругой вспоминали, что год назад также шли по улице Республики и увидели их. Сразу погружаешься в эту атмосферу, когда в годы войны наших героев поддерживали танцами. Ведь несмотря ни на что, несмотря на беды военного времени, лишения и страдания, наши победители выстояли! Без такой поддержки, наверное, не было бы и победы", - сказала зрительница Ирина Краснова.

Лина Орлова