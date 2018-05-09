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Тизер тюменского парада Победы за час собрал более семи тысяч просмотров

Общество, 14:53 09 мая 2018

скриншон видео

Видеоролик о праздновании Дня Победы в Тюмени вошел в федеральный Топ-10 по числу просмотров по запросу парад Победы.

Тизер парада Победы был выложен в социальные сети, в том числе Instagram, в 13 часов 30 минут – за час на всех "площадках" ролик набрал более 7 тыс. просмотров.

На данный момент по запросу "парад Победы" поисковик отражает более 140 тыс. публикаций – Тюмень на 10 месте.

Напомним, празднование Дня Победы продолжается. Уже известно, что в традиционном шествии "Бессмертного полка" в Тюмени приняли участие около 80 тыс. человек, в целом по области – 140 тыс. 

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# 9 мая , Великая Отечественная война , День Победы

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