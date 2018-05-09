Бывшая узница концлагеря Лилия Стасевская: День Победы - великий праздник
Фото - Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Бывшая узница концлагерей Лилия Кельмановна Стасевская приняла участие в тюменском параде Победы.
Она выжила в страшные годы войны только благодаря тому, что около их поселения стояли не немецкие, а румынские войска.
"Я не участник войны. Я дитя войны. Я никому не желаю пережить тот ужас", - поделилась Лилия Кельмановна.
После окончания школы городе Жмеринка Винницкой области Украины Лилия Кельмановна приехала в Тюмень и поступила в педагогический институт.
В Тюменский сельхозинститут участник и ветеран войны пришла работать в 1968 году и проработала 28 лет.