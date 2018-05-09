Празднование Дня Победы. Как проходил парад в Ишиме

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 11 тыс. ишимцев вышли на парад Победы и прошли праздничной колонной по улицам города. Проходка перед ветеранами по площади на ул. Ленина продолжилась торжественным митингом на Соборной площади.

С утра в Ишиме во всех храмах состоялись поминальные богослужения. С 12 часов в городском парке начали работу тематические площадки, акции, концертно-развлекательные и конкурсные программы, аллеи Славы, выставки прикладного творчества. Вечерняя программа стартует в 20 часов. Она объединит вечерний концерт "Победный май" и акцию "Свеча памяти". Завершится праздничный день фейерверком "Залпы Победы!".

Ишимцы со всей страной вышли почтить память участников Великой Отечественной войны. Дети дарят гвоздики пожилым людям. Георгиевские ленты расцвели на груди участников парада и зрителей.

Участники акции "Бессмертный полк" рассказывают о своих близких, портреты которых они несут в руках.

"Это мой родной дед Терентьев Василий Федорович, он воевал в Заполярье, был связистом, вернулся живой. Для меня 9 Мая - это великая Победа. У деда много наград, он мало рассказывал о войне, больше отшучивался. Сегодняшний день - это праздник и волнение. 9 мая слезы невольно на глаза наворачиваются", - делится Андрей Мошкин.

"Это мой дядя, родной брат моего отца Белозеров Василий Григорьевич. Он в составе своей роты форсировал Дунай. Командир сказал им, что все, кто переберется на другой берег, будут представлены к награде. Он горевал, что солдаты переплыли, а ротный погиб. Он рассказывал, что однажды ночью было такое страшное освещение от взрывов, пуль и осветителей, что было светло как днем. А потом, уже после, когда они шли по Вене, решили пообедать, сели в кружок, кто-то ел, кто-то писал письма домой. И прямо в центр солдатского привала была брошена граната, в живых осталось всего несколько человек", - делится историей дяди Валентина Кармацкая.

По ее словам, 9 Мая - самый главный праздник, со слезами на глазах (плачет женщина). "У меня отец, ему 87 лет, ему было 11 лет, когда началась война, он ветеран трудового фронта, а мама - ребенок войны, у нее отец погиб в 1939 на финской войне. Всю нашу семью война так или иначе задела. Мы постарались передать все семейные истории и военную память своим детям и внукам!" - подчеркнула Валентина Кармацкая.

"Когда мой дед Кондрашкин Владимир Павлович в раннем детстве брал меня на охоту, сам он там никогда не стрелял. Я его спрашивал, почему он не берет ружье, не охотится. На что дедушка отвечал: "Настрелялся я, внучек". Дед был артиллерист. Прошел всю войну до Берлина, вернулся домой и подарил Отечеству четырех сыновей", - рассказывает Евгений Кондрашкин.

Инна Журавлева