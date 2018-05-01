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Начался прием заявок на конкурс социальной рекламы "Новый взгляд"

Общество, 11:00 10 мая 2018

admin.mirmolodezhi.ru

Тюменцы могут стать участниками IX Всероссийского конкурса социальной рекламы "Новый взгляд" до 20 сентября. 

Федеральное агентство по делам молодежи ждет заявок от жителей региона в возрасте от 14 до 30 лет.

Молодым людям предлагают выразить свое отношение к наиболее значимым проблемам, показать способы их решения.

Основные темы конкурса: "Вместе против коррупции", "Безопасность на транспорте – дело всех и каждого", "Ответственный донор", "Доступная и качественная медицина", "Молодежь за безопасность дорожного движения". 

IX Всероссийский конкурс социальной рекламы "Новый взгляд" — это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы.  Организатором и федеральной дирекцией конкурса является межрегиональный общественный фонд "Мир молодежи". Соорганизаторами конкурса выступают генеральная прокуратура, министерство транспорта, федеральное медико-биологическое агентство, федеральная служба по контролю в сфере здравоохранения.

Работы принимают до 20 сентября 2018 года на официальном сайте конкурса "Новый Взгляд" по двум номинациям – "социальный плакат" и "социальный видеоролик".

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# конкурс , молодежь , Росмолодежь , социальная реклама

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