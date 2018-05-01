Автомобилистов Урала предупреждают о заморозках
фото ИА "Тюменская линия"
Заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов ожидаются утром и ночью 10 и 11 мая в Свердловской области, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Федеральное управление дорог "Урал" призывает автомобилистов учитывать прогноз при планировании маршрутов по федеральным трассам Уральского федерального округа.
Телефон круглосуточной диспетчерской службы 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).
Служба спасения - 112, 001