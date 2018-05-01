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Автомобилистов Урала предупреждают о заморозках

Общество, 12:49 10 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов ожидаются утром и ночью 10 и 11 мая в Свердловской области, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Федеральное управление дорог "Урал" призывает автомобилистов учитывать прогноз при планировании маршрутов по федеральным трассам Уральского федерального округа.  

Телефон круглосуточной диспетчерской службы 8-800-200-6306 (звонок бесплатный). 

Служба спасения - 112, 001

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# дороги , заморозки

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