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Ключфест: творческих тюменцев ждут в овраге

Общество, 08:47 11 мая 2018

Афиша организаторов

Фестиваль творческих людей Тюмени "Ключфест" состоится в Городищенском логу за краеведческим музеем 26 мая. 

Планируется, что в самом известном овраге областного центра пройдут выступления современных поэтов и музыкантов. 

Как считают в Благотворительном фонде развития Тюмени, "Ключфест"- это пространство, в котором стираются границы между жанрами искусства, поколениями, природой и городом. 

Встреча запланирована на 26 мая, начало в 14 часов. Вход свободный.

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# Городищенский лог , Ключфест , музыканты , поэты , фестиваль

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