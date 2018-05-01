Ключфест: творческих тюменцев ждут в овраге

Афиша организаторов Афиша организаторов

Фестиваль творческих людей Тюмени "Ключфест" состоится в Городищенском логу за краеведческим музеем 26 мая.

Планируется, что в самом известном овраге областного центра пройдут выступления современных поэтов и музыкантов.

Как считают в Благотворительном фонде развития Тюмени, "Ключфест"- это пространство, в котором стираются границы между жанрами искусства, поколениями, природой и городом.

Встреча запланирована на 26 мая, начало в 14 часов. Вход свободный.