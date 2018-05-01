Дневной дозор прошел в Сладково

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

Четыре команды приняли участие в историко-краеведческом квесте "Дневной дозор" в Сладково в мае. Он был приурочен к 95-летию Сладковского района, сообщает мультицентр "Моя территория".

Проект стал победителем первой волны грантового конкурса "Моя идея" и получил финансовую поддержку — более 32 тыс. рублей.

В ходе игры команды должны были узнать здания Сладково по старым фотоснимкам, по карте района 1935 года назвать села, которые уже не существуют, найти улицы, названные в честь местных Героев Советского Союза —Павла Гурьева и Николая Закоркина.

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

"Сначала эта игра задумывалась для детей, но потом наш проект выиграл в конкурсе "Моя идея", и мы решили сделать его масштабнее, а команды — разновозрастные. Мы не ставили для себя цель провести соревнование, главная задача — понять ценность родного села. Мне самой не безразлична судьба Сладково, я интересуюсь его историей и захотела познакомить с ней и других жителей села", — поделилась организатор квеста "Дневной дозор" Инна Минх.

Все команды получили грамоты и медали, а победители — памятные призы. Первое место заняла команда "Мафия", состоящая из сотрудников местного Дома культуры.

"Мы часто участвуем в мероприятиях села. В нашей команде все близки друг другу по духу. За несколько дней мы решили собраться, повторяли днем и ночью важные даты нашего района. Несмотря на это во время прохождения квеста "Дневной дозор" мы узнали много новых фактов", — рассказала капитан команды-победителя Юлия Керн.

Напомним, прием заявок на вторую волну грантового конкурса "Моя идея" стартовал.

Жители юга Тюменской области от 14 до 30 лет могут представить идеи новых социально значимых проектов и получить денежную поддержку на их реализацию до 200 до 350 тыс. рублей в специальной номинации для совместных идей сообществ.

Заявки принимают до 28 августа на сайте.