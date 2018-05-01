Погодные условия повлияли на начало посевной в Тюменской области

Два хозяйства в Казанском районе 9 мая начали посев однолетних и многолетних трав. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник районного управления по развитию АПК Сергей Долгих.

"С начала весны в районе заборонили 74% посевных площадей. Посеяли немного однолетних и около 50 гектаров многолетних трав, - пояснил он. - Сегодня снова идет дождь, работы остановлены".

Природно-климатические условия являются основным сдерживающим фактором и для хлеборобов Сорокинского района.

"Почвы переувлажнены, низкие температуры, - рассказал начальник отдела сельского хозяйства администрации Сорокинского района Василий Бойчук. - Мы на сегодняшний день провели ранее весеннее боронование на площади 7 тысяч 600 гектаров, что составляет 27% всех посевных площадей. Имеем 95% кондиционных семян".

Хозяйства района, по словам Василия Бойчука, готовы к посевной, и если погода позволит выйти на поля не позднее 12-13 мая, планируют уложиться в лучшие агротехнические сроки.

Большое отставание начала посевных работ в агрофирме КРиММ Упровского района намерены компенсировать переходом на круглосуточный режим работы, как только установится благоприятная погода.

"Мы планируем максимальное использование всех резервов, как только перестанут идти дожди", - сообщил журналистам генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

По данным департамента АПК Тюменской области, сельскохозяйственные товаропроизводители региона не намерены снижать посевную площадь. Планируется, что в 2018 году сельскохозяйственные культуры будут посеяны на 1066,9 тыс. га, что в целом на уровне прошлого года. При этом в планах увеличение площадей посева зерновых и зернобобовых (до 683,4 тыс. га), а также технических культур (до 52,3 тыс. га).

Борис Олейник