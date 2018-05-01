Тюменские водолазы помогли обнаружить мотобот времен Великой Отечественной войны

Водолазы. Фото pioner72.ru Водолазы. Фото pioner72.ru

Десантный мотобот проекта 165 обнаружили участники международной подводной поисковой экспедиции "Большой десант-2018", в которой приняли участие тюменские водолазы.

Как сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер", экспедиция прошла в месте высадки Эльтигенского десанта, ныне поселок Героевское, рядом с городом Керчь.

Вероятно, мотобот затонул в ноябре 1943 года во время проведения Эльтигенского десанта. На борту нашли личные вещи десанта и обломки стрелкового оружия.

Для тюменских специалистов отделения прикладной и специальной подготовки это не первая подводная экспедиция. Ранее они принимали участие в подводно-археологической экспедиции в Севастополе.

В рамках экспедиции водолазы ежедневно выходили в море, погружались под воду в поисках затопленных объектов времен Великой Отечественной войны.