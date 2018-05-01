  • 10 мая 201810.05.2018четверг
  • USD63,0066
    EUR75,0409
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер северо-западный

Тюменцам предлагают освободить копилки от мелочи

Экономика, 16:16 10 мая 2018

Фото - esoesvida.com

Специалисты Банка России предлагают тюменцам достать монеты из копилок, тумбочек, принести их в банки для обмена или зачисления на платежную карту.

Обменять скопившуюся мелочь на банкноты, получив при этом за часть сдаваемой мелочи памятные монеты, тюменцы могут в мае в отделениях нескольких банков в областном центре. 

Количество монет в обращении на одного жителя России сейчас значительно больше, чем это необходимо, отмечают в Банке России. Люди предпочитают расплачиваться банкнотами, а монеты оседают в копилках и не используются  в денежном обращении. Цель акции - вернуть монеты в денежный оборот и продлить их активную жизнь.

Акцию по обмену монет проводит тюменское отделение Уральского ГУ Банка России. К ней присоединились Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Связьбанк и другие кредитные организации.

Подробности  акции необходимо уточнять в офисах банков Тюмени.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# банки , деньги , купюры , монеты , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 10.05.2018Тюменцам предлагают освободить копилки от мелочи
15:43 10.05.2018Бюджет региона в первом квартале выполнен с профицитом
15:21 10.05.2018Долги по налогам в регионе сократились почти на треть
13:00 10.05.2018Погодные условия повлияли на начало посевной в Тюменской области