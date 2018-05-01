Тюменцам предлагают освободить копилки от мелочи

Фото - esoesvida.com Фото - esoesvida.com

Специалисты Банка России предлагают тюменцам достать монеты из копилок, тумбочек, принести их в банки для обмена или зачисления на платежную карту.

Обменять скопившуюся мелочь на банкноты, получив при этом за часть сдаваемой мелочи памятные монеты, тюменцы могут в мае в отделениях нескольких банков в областном центре.

Количество монет в обращении на одного жителя России сейчас значительно больше, чем это необходимо, отмечают в Банке России. Люди предпочитают расплачиваться банкнотами, а монеты оседают в копилках и не используются в денежном обращении. Цель акции - вернуть монеты в денежный оборот и продлить их активную жизнь.

Акцию по обмену монет проводит тюменское отделение Уральского ГУ Банка России. К ней присоединились Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Связьбанк и другие кредитные организации.

Подробности акции необходимо уточнять в офисах банков Тюмени.