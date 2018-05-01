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В сквере Пограничников школьники будут стрелять из пневматической винтовки и собирать автомат

Общество, 17:32 10 мая 2018

Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменские школьники примут участие в военно-спортивной игре "Граница-2018". Мероприятие стало традиционным и в этом году пройдет в областной столице уже в седьмой раз, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике. 

Участвовать в игре 12 мая в сквере Пограничников (мкр Казарово) будут команды школ города, военно-патриотических клубов, объединений и кадетских классов. Cвое участие подтвердили уже восемь команд. 

Чтобы продемонстрировать выносливость, спортивные навыки и командный дух, ребятам в возрасте от 14 до 18 лет предстоит преодолеть шесть этапов игры –  историческую викторину, строевой смотр, неполную разборку и сборку автомата Калашникова, стрельбу из пневматическую винтовки и военизированную эстафету. Команды-победители городского этапа "Границы" будут участвовать в областном туре  военно-спортивной игры.   

За основу военно-спортивной игры "Граница" взята игра "Зарница", которая впервые состоялась в 1967 году, отметили в департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени.

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# сквер Пограничников

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