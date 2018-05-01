Девятиклассник Пётр Палатов из Тюменской области стал полуфиналистом "Живой классики"

"Живая классика". Фот организаторов "Живая классика". Фот организаторов

Пётр Палатов из Заводоуковска борется за место в финале конкурса "Живая классика", который пройдет 15 мая в лагере "Артек".

По условиям конкурса, нужно было выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут и выступить перед экспертами. Юноша представил произведение Натальи Евдокимовой "Лето пахнет солью".

"Я очень много читаю, знакомые посоветовали этот рассказ, – рассказывает Петр Палатов. – Конечно, во время отборочного тура волновался, волнение – это естественно для любого актера".

В детском центре "Артек", где пройдет Всероссийский финал конкурса "Живая классика", соберутся 255 участников. Лучшие юные чтецы России получат подарки от партнеров проекта. Генеральный директор группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев, считает этот конкурс уникальным.

"Очень интересно смотреть, какие книги дети выбирают для себя из того перечня, что ЛитРес предоставляет конкурсантам. Так, наиболее популярными среди подрастающего поколения оказались такие жанры, как фантастика, фэнтези и приключенческие романы. Что касается писателей-классиков, наиболее часто участники конкурса скачивали книги Джека Лондона, Жюля Верна, Кира Булычёва и Чарльза Диккенса", – отметил он.

Выступления сильнейших чтецов будут оценивать: ректор ГИТИСа Григорий Заславкий, народный артист России Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства.

Следующий этап конкурса юных чтецов пройдет 15 мая в 20 часов на главной площадке "Артека" - "Арене". На сцену выйдут 18 самых талантливых ребят смены. Посмотреть трансляцию можно онлайн на официальном канале проекта, подробная информация на сайте youngreaders.ru.