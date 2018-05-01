"Киноуспенка" презентовала первые фильмы

"Киноуспенка". Фото организаторов "Киноуспенка". Фото организаторов

Короткометражки "Не разлей вода" и "Успеем", снятые в селе Успенка Тюменской области, впервые показали зрителям в официальной группе проекта "Киноуспенка" ВКонтакте.

Фильм "Не разлей вода" получился неожиданно большим - целых 25 минут вместо запланированных 12. Этому удивился московский режиссер и автор сценария Роман Трофимов, который приезжал в Успенку для работы с юными талантами.

"Сценарий я писал три дня в Тюмени. Параллельно с ребятами мы занимались актерским мастерством - было занятий пять. Потом были индивидуальные тренинги с теми, кого я отобрал на главные роли: на них быстрее идет раскачка актеров", - пояснил режиссер.

Потом пошел трудоемкий процесс съемок - с утра до вечера дети и взрослые снимали настоящее кино. В главных ролях снялись Соня Абрамова, Екатерина Рагозина, Максим Кожин. Но участие принимали все: кто-то был ассистентом режиссера, бегая с хлопушкой, кто-то выполнял обязанности художника-постановщика, отсматривая реквизиты в камере, много ребят снялись в эпизодах и массовках.

"Один мальчик восьми лет справился с достаточно большой ролью, в эпизодах играли и взрослые. У нас играла бабушка - настоящая артистка. Они никогда до этого не играли вообще. Это здорово - мы сняли настоящее кино", - считает режиссер.

Фильм "Не разлей вода" рассказывает про двух подруг, которые стали известными актрисами, уехав в Москву на учебу. Одна из них однажды поняла, что не любит большие города и хочет вернуться в село. Она не знает, как сказать об этом подруге, ведь на киномечте зиждилась их дружба.

Еще одну премьерную короткометражку "Успеем" снимал москвич Дмитрий Барков. В главных ролях выступили дети "Киноуспенки" Макар Петров, Максим Кожин, Виктория Фатеева и Мария Эленберг.

По сюжету двое мальчишек узнают о спрятанном в Успенке кладе, который до сих пор никто не обнаружил. Они загораются желанием отыскать его. Проблема в том, что у них наметился важный концерт, на котором один будет ведущим, а второй звукооператором. Как все успеть, узнают зрители фильма.

Напомним, весенняя киносмена в Успенке проходила с 25 по 31 марта и собрала 24 местных школьника. Фильмы создали на весенней киносмене в рамках киношколы "Ноль Плюс" и Успенской лаборатории кино, проекта Федерации современного искусства и молодежного центра "Поколение". Проект стал победителем конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел" Фонда Тимченко. Киноуспенка также реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Лина Орлова