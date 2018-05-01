Музыкально-поэтический ликбез проведут для тюменцев
Фото из группы "Барды Тюмени" в социальной сети "ВКонтакте"
Музыкально-поэтический ликбез для бардов, поэтов и музыкантов проведет клуб "Барды Тюмени" (ул. Орджоникидзе, 59) 16 мая в 19 часов.
Как сообщил один из организаторов вечера тюменский бард Павел Андреенко, вход за знаниями свободный. На мероприятии помогут научиться создавать и исполнять авторские произведения.
Специальным гостем ликбеза будет тюменский гитарист, руководитель Центра гитарного искусства Антон Дерябин.
Лина Орлова