  • 14 мая 201814.05.2018понедельник
  • USD61,7354
    EUR73,5145
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер северо-западный

Музыкально-поэтический ликбез проведут для тюменцев

Общество, 08:07 14 мая 2018

Фото из группы "Барды Тюмени" в социальной сети "ВКонтакте"

Музыкально-поэтический ликбез для бардов, поэтов и музыкантов проведет клуб "Барды Тюмени" (ул. Орджоникидзе, 59) 16 мая в 19 часов. 

Как сообщил один из организаторов вечера тюменский бард Павел Андреенко, вход за знаниями свободный. На мероприятии помогут научиться создавать и исполнять авторские произведения.

Специальным гостем ликбеза будет тюменский гитарист, руководитель Центра гитарного искусства Антон Дерябин.

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# барды , музыка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:50 14.05.2018Конференцию "Православные истоки русской словесности и культуры" посвятят семье Николая Второго
08:35 14.05.2018Спортивным стипендиатам Тюменской области вручат удостоверения
08:07 14.05.2018Музыкально-поэтический ликбез проведут для тюменцев
20:33 13.05.2018Новый социальный проект "Сказки бабушки Агафьи" представили в Ишиме