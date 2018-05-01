В Тюмени пройдет финал Детской лиги дзюдо

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо" фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Финал Детской лиги дзюдо Тюменской области среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет пройдет в ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) 13 мая. Торжественное открытие в 11 часов.

По информации Центра-дзюдо, накануне финала с января по апрель прошли шесть предварительных этапов.

36 команд из секций и клубов дзюдо Тюменской области и Екатеринбурга боролись в формате "стенка на стенку" за заветные баллы. По количеству набранных очков определились 16 команд-финалистов среди юношей 2004-2005 г.р и столько же у мальчиков 2006-2007 г.р.

В финале на татами выйдут более 300 участников из 32 команд, борьба между которыми состоится по олимпийской системе без утешительных встреч, в девяти весовых категориях в каждой возрастной группе.

Напомним, данный турнир проводится третий год.

Отметим, в этом году лига проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.