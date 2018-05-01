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Почта России открывает весеннюю декаду подписки

Общество, 13:10 11 мая 2018

Подписка. Фото УФПС Тюменской области - филиал ФГУП "Почта России"

Всероссийская декада подписки проходит в Тюменской области с 10 по 20 мая, сообщает пресс-служба Почты России.

Во всех отделениях, на сайте http://podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера Viber можно подписаться на газеты и журналы со значительными скидками.

"Традиционно Всероссийская декада подписка привлекает большое число подписчиков. В течение 10 дней акции читатели смогут подписаться на газеты и журналы на второе полугодие 2018 года с хорошей скидкой (до 40%)", – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Продолжается акция по благотворительной подписке "Дерево добра", в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки.

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# подписка , Почта России

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