В Тюмени на улице Рижской ограничили движение транспорта

Схема ограничения. Фото www.tyumen-city.ru/ Схема ограничения. Фото www.tyumen-city.ru/

Движение транспорта в Тюмени ограничат на ул. Рижской на участке от пересечения с ул. Мельникайте до здания № 98 на ул. Мельникайте с 11 по 26 мая.

Как сообщает городской департамент инфраструктуры и транспорта, для автомобилей, обслуживающих объекты в зоне ограничения, и автомобилей граждан, работающих или проживающих в данном районе, проезд будет разрешен.

Пути объезда - по улицам Мельникайте, Котовского и Киевской.