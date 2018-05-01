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В Тюмени на улице Рижской ограничили движение транспорта

Общество, 13:43 11 мая 2018

Схема ограничения. Фото www.tyumen-city.ru/

Движение транспорта в Тюмени ограничат на ул. Рижской на участке от пересечения с ул. Мельникайте до здания № 98 на ул. Мельникайте с 11 по 26 мая.

Как сообщает городской департамент инфраструктуры и транспорта, для автомобилей, обслуживающих объекты в зоне ограничения, и автомобилей граждан, работающих или проживающих в данном районе, проезд будет разрешен.

Пути объезда - по улицам Мельникайте, Котовского и Киевской.

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# дорожная безопасность , ограничение движения

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