Тюменская молодежь все чаще выбирает рабочие профессии

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Растущий интерес к рабочим специальностям среди тюменской молодежи последние несколько лет фиксируют в регионе. Об этом сообщил начальник управления профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Руслан Гуляев.

"Во время приемной кампании по некоторым направлениям подготовки мы видим конкурс до семи-восьми человек на место. Те ребята, которые сейчас приходят в профессиональные образовательные организации, уже совершенно не подходят под тот стереотип пэтэушника, который все еще жив в массовом сознании. У нас уже совершенно другие дети", - подчеркнул он.

Такой результат стал возможным в том числе благодаря популяризации рабочих профессий в рамках движения WorldSkills Russia.

"Само движение в значительной степени развивает систему профобразования. Это такой триггер развития: если мы не поставим себя в некомфортную ситуацию и не будем соревноваться друг с другом, то тот уровень, который сложился в начале нулевых годов, он таким и останется", - уверен Руслан Гуляев.

Напомним, в Тюмени в эти дни проходят отборочные соревнования для участия в финале VI национального чемпионата "Молодые профессионалы". В Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса выберут лучших молодых профессионалов в четырех компетенциях: "Медицинская оптика", "Эстетическая косметология", "Медицинский и социальный уход" и "Администрирование отеля". В последних трех компетенциях выступят и юниоры.

Дарья Казакова