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В Екатеринбурге спасатели и парашютисты готовятся встречать космонавтов

Общество, 11:40 12 мая 2018

Средняя эмблема Центрального военного округа, фото: Википедия

К встрече космонавтов готовится авиационный отряд поисково-спасательной и парашютно-десантной службы транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Екатеринбурге..

На аэродроме Логиново в Свердловской области спасатели-парашютисты и укладчики парашютов, которые примут участие во встрече спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля типа "Союз ТМА", выполнили прыжки на управляемых парашютных системах "Арбалет-2" с высоты до 1 тыс. метров на точность приземления, цитируют пресс-службу ЦВО РИА Новости.

Основная задача поисково-спасательного отряда - это обеспечение стартов и приземлений транспортных пилотируемых кораблей. На их счету уже сотни успешных спасательных операций.

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# космическая станция , Свердловская область , спасатели , учения

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