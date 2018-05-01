В Екатеринбурге спасатели и парашютисты готовятся встречать космонавтов

Средняя эмблема Центрального военного округа, фото: Википедия Средняя эмблема Центрального военного округа, фото: Википедия

К встрече космонавтов готовится авиационный отряд поисково-спасательной и парашютно-десантной службы транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Екатеринбурге..

На аэродроме Логиново в Свердловской области спасатели-парашютисты и укладчики парашютов, которые примут участие во встрече спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля типа "Союз ТМА", выполнили прыжки на управляемых парашютных системах "Арбалет-2" с высоты до 1 тыс. метров на точность приземления, цитируют пресс-службу ЦВО РИА Новости.

Основная задача поисково-спасательного отряда - это обеспечение стартов и приземлений транспортных пилотируемых кораблей. На их счету уже сотни успешных спасательных операций.