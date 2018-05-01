Умер тюменец, сыгравший в сериале "Закрытая школа"

Фото со страницы актера Юрия Киндрата во "ВКонтакте" Фото со страницы актера Юрия Киндрата во "ВКонтакте"

Российский актер, уроженец Тюмени Юрий Киндрат скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Пятый канал.

Прощание с артистом прошло 12 мая в Москве. Его похоронили на Перепечинском кладбище.

Причины смерти не уточняются. Незадолго до кончины Киндрат выложил на своей странице в Instagram фото больничного коридора.

Юрий Киндрат родился в 1986 году в Тюмени, обучался в New York Universal Artistiс School и актерской Школе Драмы Германа Седакова. После этого работал в театре "Школа драматического искусства" и Московском театре на Юго-Западе.

Актер запомнился зрителям по ролям в таких сериалах, как "Закрытая школа", "Гостиница "Россия", "Спящие-2" и "Свидетели".