Победительницей "Евровидения" стала израильская певица

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Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала представительница Израиля Нетта с песней Toy.

По результатам голосования жюри и зрителей она набрала 529 баллов. Второе место, получив 436 баллов, заняла участница с Кипра Элени Фурейра, исполнившая композицию Fuego. На третьем — Сезар Сэмпсон из Австрии с песней Nobody But You с 342 баллами.

Евровидение в этом году впервые проходило в Португалии. Финальное шоу состоялось в субботу на лиссабонской арене Altice в Парке Наций. На концерте выступили участники из 26 стран.

Российская участница Юлия Самойлова, выступавшая с песней I Won't Break, не прошла в финал, сообщает РИА Новости.