Юные омские баскетболисты победили на турнире в Тобольске

Фото: ДЮСШ №2 Тобольск Фото: ДЮСШ №2 Тобольск

Шесть команд из Тобольска, Тюмени и Омска боролись за награды открытого турнира по баскетболу среди юношей 2006-2007 гг.р. памяти Олега Попова.

Победу в турнире одержала команда СДЮСШОР № 9 из Омска, не потерпевшая ни одного поражения. В финале омичи переиграли хозяев из команды "Молодость" со счетом 32:8.

В матче за третье место встретились тюменские команды СДЮШОР № 3 и СДЮШОР "Прибой". Победу праздновали баскетболисты из СДЮШОР № 3 - 58:49.

Также были названы лучшие игроки турнира. В номинации "Защитник" отметили Кирилла Кадникова из команды "Молодость". Лучшим нападающим стал омич Егор Тихонов, его одноклубник Тимур Идиатуллин признан "MVP" турнира. В номинации "Самый результативный игрок" отличился Антон Вал из тюменской СДЮСШОР "Прибой". Его одноклубник Алексей Дикий стал самым результативным игроком по трехочковым броскам.

Также организаторы отметили лучших игроков в каждой команде и их тренеров.

Евгений Новоселов