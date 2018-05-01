Тюменский драматический театр продолжает удивлять зрителей в юбилейном сезоне

Фото Тюменский драматический театр Фото Тюменский драматический театр

Две премьеры перед закрытием театрального сезона подготовил Тюменский драматический театр для своих зрителей.

Это деревенская комедия "Кадриль" по пьесе Владимира Гуркина, автора сценария всеми любимого кинофильма "Любовь и голуби", и спектакль "Молодость".

По словам режиссера, заслуженного артиста Республики Грузии Владимира Обрезкова, спектакль "Кадриль" создавали, чтобы приобщить отдаленные районы тюменского региона к театральному искусству.

"Мы заявились на грант правительства Тюменской области и выиграли его. Это 450 тысяч рублей. Спектакль поедет по Тюменской области - селам, деревням, зрители в зале должны узнавать себя. В спектакле играют пять актеров, декорации могут поместиться в одну газель, что делает спектакль универсальным для выездов на любую площадку", - отметил он.

"Кадриль" - остроумная история простых деревенских женщин, которые однажды решили изменить свою жизнь, поменявшись мужьями.

В спектакле яркие, узнаваемые образы, созданные Ириной Тутуловой, Капитолиной Баженовой, Ольгой Безбородовой, Андреем Волошенко и Сергеем Белозерских.

Как отметил Владимир Обрезков, основным критерием при выборе артистов было то, что они хотели в нем играть.

"Ставить спектакли в родном театре и работать с коллегами оказалось сложно. Режиссер должен быть диктатором, но ссориться с партнерами, с которыми потом выходить на сцену, не хотелось. Постарались пройти этот путь без особых потерь. Сложность еще заключалась в том, что работа над спектаклем несколько раз останавливалась из-за насыщенного графика в работе. Выпускался спектакль "Молодость", шел фестиваль "Студенческая весна", но постарались уложиться в срок. Надеемся, что у спектакля будет интересная жизнь", - добавил он.

В большой прокат спектакль вышел 11 мая, ближайшие показы 29 мая, а также 2 и 21 июня. Билеты можно приобрести на сайте театра.

По словам директора драмтеатра Сергея Осинцева, это еще не все сюрпризы. "Сезон юбилейный, поэтому подарков будет много. Помимо премьерных спектаклей, тюменцев ждут гастроли Свердловского театра музыкальной комедии и Пермского театра "Театр". 3 июля сезон завершится полностью, но после небольшого перерыва в августе Тюменский драматический театр вновь откроет свои двери, к нам приедет Русский драматический театр из Улан-Удэ. Уже идет и подготовка к новому театральному сезону. Не буду раскрывать все секреты. Но своих зрителей мы порадуем новым мюзиклом по сказке "Тысяча и одна ночь"", - сообщил он.

Ирина Шемякина