Отборочный этап WorldSkills Russia стартовал в Тюмени

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Тюменская область - один из лидеров развития движения WorldSkills Russia в стране. Именно здесь был подготовлен обладатель золотой медали в компетенции IT Network Systems Administration Леонид Шмаков, который выступал на чемпионате WorldSkills International-2017 в Абу-Даби.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза "Ворлдскиллс Россия" Дмитрий Глушко на церемонии открытия отборочных соревнований для участия в финале VI национального чемпионата "Молодые профессионалы" в Тюменской области.

Он выразил уверенность в том, что такие высокие результаты в регионе достигаются благодаря тому, что губернатор Владимир Якушев очень активно поддерживает движение и понимает, для чего это необходимо. Помимо органов власти, в процессе задействовано, по мнению эксперта, огромное количество предприятий, которые готовят для себя новых специалистов.

"По всей стране сегодня идут отборочные соревнования, и буквально через две-три недели будут понятны победители. Я знаю, что в Тюменской области более тысячи ребят участвовали в конкурсах в колледжах, чтобы представлять свой регион. Это только начало. Даже если вы не попадете на национальный финал, вы уже прошли очень интересный путь", - отметил Дмитрий Глушко.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Он подчеркнул, что несмотря на запрет на повторное участие в национальном чемпионате, после него движение WorldSkills Russia для финалистов не станет закрытым. Впереди - много других чемпионатов, в том числе корпоративных и вузовских.

"В дальнейшем вы станете самыми лучшими наставниками и тренерами для таких же ребят, потому что никто лучше вас не сможет передать эти навыки и в том числе рассказать о тонкостях чемпионата", - отметил Дмитрий Глушко. Он напомнил, что жизнь - это не Олимпийские игры, и здесь важно не только участвовать, но и в первую очередь побеждать.

Заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова зачитала обращение и.о. министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, которое поступило в адрес участников отборочного соревнования в Тюмени.

"Чемпионат рабочих профессий проходит в России уже в шестой раз. Все больше молодых специалистов вступают в движение WorldSkills. Российская экономика нуждается в высококлассных специалистах и современных предприятиях с передовым оборудованием. Желаю всем участникам максимально раскрыть свои таланты и показать самый высокий уровень мастерства", - обратилась она от имени министра к сидящим в зале.

Лариса Теплоухова напомнила, что в Тюмени собрались победители из 63 субъектов страны, чтобы продемонстрировать свои умения и навыки. Для региона в рамках движения молодых профессионалов это - первый опыт проведения соревнований такого уровня. "Мы приложим все усилия, чтобы участникам и экспертам комфортно работалось и отдыхалось, чтобы вам обязательно захотелось вернуться в наш город", - сообщила она и пожелала ребятам успешных стартов, воли к победе и профессиональных успехов.

Отборочный этап VI национального чемпионата "Молодые профессионалы-2018" проходит в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса. Он продлится до 26 мая. В Тюмени выберут лучших молодых профессионалов в четырех компетенциях: "Медицинская оптика", "Эстетическая косметология", "Медицинский и социальный уход" и "Администрирование отеля". В последних трех компетенциях выступят и юниоры.

Дарья Казакова