Гостей "Ночи музеев" в Тобольске пригласят на царское чаепитие

Ночь музеев в Тобольске. Фото tiamz.ru Ночь музеев в Тобольске. Фото tiamz.ru

Выставки, экскурсии, мастер-классы, театрализованные представления, конкурсы, интерактивные занятия ожидают посетителей "Ночи музеев" в Тобольске, которая пройдет 19 мая с 18 до 2 часов.

Как сообщает Тобольский музей-заповедник, для гостей откроют восемь объектов музейного показа. Мероприятия стартуют в 16 часов 30 минут во Дворце наместника (Красная площадь, 1, стр. 3) с торжественного закрытия Всероссийского фестиваля "Жароптицево перо – 2018". В программе – демонстрация лучших театральных постановок, творческих работ и награждение участников.

В 18 часов на Воеводском дворе (площадка перед Дворцом наместника) начнется церемония открытия "Ночи музеев – 2018". В течение вечера в музее управления Сибирью посетители смогут увидеть уникальный выставочный проект "Встреча с шедеврами", представляющий собрание русского искусства, стать участниками творческих площадок по 3D-моделированию.

Губернский музей (ул. Семена Ремезова 10) представит "Сокровища древних племен" - выставку предметов клада, обнаруженного в 1887 году возле Юрт Истяцких.

Музей Сибирской каторги и ссылки (Красная площадь 5) подготовил закрытый маршрут "Свет в конце тоннеля" (для посетителей от 18 лет). Гости станут участниками экскурсии по подземельям Тюремного замка. Впервые будет представлена выставка одного предмета "Записка из киота". Желающие смогут ознакомиться с завещанием политических каторжан будущим потомкам.

В Гостином дворе (Красная площадь 2, стр. 1) с 18 до 22 часов будет работать интерактивная площадка "Воеводское подворье" – ярмарка с торговыми и ремесленными палатками и интерактивными мастерскими. Состоится литературный вечер "Горница-рассказчица": новое прочтение русских сказок и былин. С 18 до 2 часов гости смогут поучаствовать в создании арт-объекта "Кремлевский страж".

В музее сибирских промыслов и ремесел – Доме мастеров (ул. Октябрьская, 2) в течение вечера будут работать творческие мастерские: гончарная, бисероплетения, валяния и декупажа.

Древнее хранилище государевой казны "Рентерея" (Красная площадь 1) приглашает на экскурсию "От неолита до Челябинского метеорита".

Для самых маленьких в семейном музейном центре "Камелек" (Красная площадь 1, стр. 4) организуют мастерскую поделок в технике оригами и мастер-классы по изготовлению открыток и игрушек из лыка.

В течение всей музейной ночи для желающих проведут обзорную экскурсию "Башни Тобольского кремля", они смогут принять участие в фотокроссе на тему "430 лет и 1 год…".

Одно из главных событий акции в 2018 году – посещение нового объекта "Музей семьи императора Николая II" (ул. Мира 10). С 18 до часа ночи посетителей приглашают на экскурсию "Узники дома свободы", с 18 до 22 часов – на интерактивную площадку "Царское чаепитие".

В 2017 году в рамках акции "Ночь музеев" на площадках Тобольского музея-заповедника побывало почти 26 тыс. посетителей, в 2016 году – 5,7 тыс. человек.