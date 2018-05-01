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В Тюменской области вырос спрос на медработников

Общество, 16:27 14 мая 2018

фото www.phototyumen.ru

На 34% увеличился спрос на медицинских работников с начала 2018 года в Тюменской области, сообщает HeadHunter. 

Как показал анализ, 6,2% всех размещенных вакансий региона посвящены поиску именно этих кадров. При этом конкуренция среди медиков составляет всего 1,5 резюме на предложение, а нормой для рынка труда считается соотношение 4-5 резюме на одну вакансию.

Самый высокий спрос на медиков в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Наиболее востребованными специалистами в сфере "Медицина" являются лечащие врачи -39%, младший и средний медперсонал - 33%, и медицинские представители - 23%. А вот меньше всего вакансий в данной профотрасли для психологов - 1%.

По мнению работодателей, младший и средний медперсонал должен иметь специальное образование и соответствующие сертификаты, обладать внимательностью и стрессоустойчивостью.

Работодатели лояльны к опыту кандидатов: 31% всех предложений с начала 2018 года были размещены для специалистов без опыта работы, в 44% компаниях требуются кандидаты с опытом работы от 1 до 3 лет.

"Если говорить о соискателях, то большинство из них, 67 процентов, - женщины, что неудивительно, так как в медицине заметно преобладают женщины, – отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина. – Большинство кандидатов обладают опытом работы больше шести лет и в качестве ключевых навыков отмечают умение работать с медицинской документацией, компьютером и грамотную речь. А вот в личных качествах большинство указывают навык работы в команде и ответственность".

Среднее вознаграждение, которое предлагают работодатели в тюменском регионе для младшего и среднего медперсонала, составляет 25 тыс. рублей. А среднее ожидание соискателей - 30 тыс. рублей.

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# HeadHunter , медработники , соискатели , Тюменская область

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