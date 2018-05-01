В Тюменской области стартовал социальный проект "Инклюзивный путь"

Фото АНО «Вдохновение» Фото АНО «Вдохновение»

Социальный проект "Инклюзивный путь" стартует в Тюменской области. Он пройдет в Ялуторовске, Заводоуковске, Омутинском и Юргинском районах.

Об этом рассказал руководитель АНО "Вдохновение" Тимур Нигматуллин.

"В последнее время много говорят о доступной среде, инклюзивном образовании и инклюзивной среде. Особым жителям города, села нужна реальная помощь, а не подбадривание на словах", - отметил он.

В программе запланированы круглые столы с представителями молодежи и гражданами с инвалидностью. Кураторы и эксперты проекта помогут инициативным молодым людям, сообществам создать или доработать социальные проекты, которые они смогут представить на молодежных форумах: УТРО, "Территория смыслов" и других. Авторы лучших работ и презентаций получат рекомендации от экспертов.

По словам Тимура Нигматуллина, передвижной проект "Инклюзивный путь" не просто образовательный, а интегрированный, так как направлен на взаимодействие молодых людей с особенностями здоровья с молодыми ребятами без особенностей, общественных организаций с различными ведомствами и волонтерскими группами.

В экспертах образовательной программы: Шамиль Агаев (известный сценарист, режиссер), Яна Кан (мотивационный спикер, эксперт по счастливым отношениям), Тимур Нигматуллин (руководитель социально-направленной организации "Вдохновение") и Виктор Счастливый (член штаба ОНФ г. Москва, эксперт Федерального агентства по делам молодежи, волонтер Олимпиады и Паралимпиады в Сочи).

14 мая команда проекта "Инклюзивный путь" проведет мероприятие в Ялуторовске, 15 мая - в Заводоуковске, 17 мая проект примет Омутинка, а 18 мая – Юрга. С 14 по 20 мая в рамках недели дружбы и доброты представители АНО "Вдохновение" совместно с активными ребятами из "Команды мечты" примут участие в данном проекте.

Организаторами выступили АНО "Социально направленная организация на людей с ограниченными возможностями здоровья "Вдохновение" и физкультурно-спортивный клуб инвалидов "Ритм".

Ирина Шемякина