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Фестиваль "Ода искусству" откроется в музее Словцова

Общество, 08:47 15 мая 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Фестиваль Тюменского государственного института культуры "Ода искусству" откроется в атриуме Музейного комплекса им. И. Я. Словцова 15 мая в 14 часов. 

По информации организаторов, впервые в истории ТГИК и Тюменского музейно-просветительского объединения осуществится масштабный творческий проект.  

В течение шести дней жители и гости Тюмени смогут познакомиться с творческими достижениями студентов и преподавателей единственного в регионе вуза культуры. 

Каждый день фестиваля – тематический. Поэтому посетители смогут выбрать направление по душе. 

15 мая в день открытия фестиваля  выступят фольклорный ансамбль "РадовесЬ" и хор ТГИК "Ода искусству".  

16 мая - День народной музыки "Народные кружева".  

17 мая - День театра.  

18 мая - День скрипки и фортепиано.  

19  мая - День хореографии.  

20 мая - День академического вокала. 

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# музей Словцова , ТГИК , фестиваль

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