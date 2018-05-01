Фестиваль "Ода искусству" откроется в музее Словцова

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Фестиваль Тюменского государственного института культуры "Ода искусству" откроется в атриуме Музейного комплекса им. И. Я. Словцова 15 мая в 14 часов.

По информации организаторов, впервые в истории ТГИК и Тюменского музейно-просветительского объединения осуществится масштабный творческий проект.

В течение шести дней жители и гости Тюмени смогут познакомиться с творческими достижениями студентов и преподавателей единственного в регионе вуза культуры.

Каждый день фестиваля – тематический. Поэтому посетители смогут выбрать направление по душе.

15 мая в день открытия фестиваля выступят фольклорный ансамбль "РадовесЬ" и хор ТГИК "Ода искусству".

16 мая - День народной музыки "Народные кружева".

17 мая - День театра.

18 мая - День скрипки и фортепиано.

19 мая - День хореографии.

20 мая - День академического вокала.