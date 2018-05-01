Фестиваль "Ода искусству" откроется в музее Словцова
Фестиваль Тюменского государственного института культуры "Ода искусству" откроется в атриуме Музейного комплекса им. И. Я. Словцова 15 мая в 14 часов.
По информации организаторов, впервые в истории ТГИК и Тюменского музейно-просветительского объединения осуществится масштабный творческий проект.
В течение шести дней жители и гости Тюмени смогут познакомиться с творческими достижениями студентов и преподавателей единственного в регионе вуза культуры.
Каждый день фестиваля – тематический. Поэтому посетители смогут выбрать направление по душе.
15 мая в день открытия фестиваля выступят фольклорный ансамбль "РадовесЬ" и хор ТГИК "Ода искусству".
16 мая - День народной музыки "Народные кружева".
17 мая - День театра.
18 мая - День скрипки и фортепиано.
19 мая - День хореографии.
20 мая - День академического вокала.